Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'na, Antalyaspor’un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi.

Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 110 Haziran tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştireceği 1. hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki 22 kişilik kamp kadrosuna Antalyaspor’un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi.

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