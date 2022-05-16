Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Serik ilçesinde motosikletiyle babaannesini ziyarete giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yiğit Limoncu´nun (23) cansız bedeni şarampolde bulundu.
Etler Mahallesi´nde oturan Yiğit Limoncu, dün plakası öğrenilemeyen motosikletiyle babaannesini ziyaret için Yumaklar Mahallesi´ne doğru yola çıktı. Bir süre sonra Yiğit Limoncu´dan haber alamayan babası durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri bugün saat 15.00 sıralarında Yiğit Limoncu´nun cansız bedeni, Yumaklar Mahallesi Çubuk mevkisinde yoldan yaklaşık 20 metre mesafedeki şarampolde motosikletinin yanında buldu.
Yiğit Limoncu´nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yiğit Limoncu´nun babaannesini ziyaretten dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak motosikletle şarampole yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-05-16 20:01:45
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