Antalya İl Jandarma Komutanlığında ‘özel bireylere’ Temsili Askerlik Töreni düzenlendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde Temsili Askerlik Programı düzenlendi.

Programa, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya SG Grup Komutanı Sg. Yb.Sn. Murat Sezgin, 3.P.Tug. K.lığı Erkan Bşk. P.Kd.Albay Sinan Tekdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya katıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan konuşmasında, "Bugün burada size verilen görevleri ve eğitimleri en iyi şekilde uygulayarak bize asker olmak için hiçbir engel tanımadığınızı ispatladınız. Gösterdiğiniz azim, istek ve cesaret her şeyin üzerindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rastlanılmamıştır" sözünü doğrulayarak Türk Milletinin gücünü bir kez daha burada hem bize hem de ailelerinize gösterdiniz. Yeminlerinizin başta vatanımıza, milletimize, Mehmetçiklerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Gerçekleştirilen törende Komando timleri, köpek timleri gösterisi sonrasında özel bireyler yeminlerini ederek, terhis belgelerini protokol üyelerinin elinden aldılar. Tören sonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantlar, protokol üyeleri ve törene katılım sağlayan aileler tarafından gezildi.

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