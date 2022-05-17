Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Konyaaltı’nda Belediyesi, düzenleyeceği konser ve etkinler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı ilçede coşku ile kutlayacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Konserleri çerçevesinde, 18 Mayıs Çarşamba günü Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Cengiz Ateş sahnede olacak. 19 Mayıs Perşembe günü ise Ufuk Beydemir’in sahne alacağı etkinlikte Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterilerini gerçekleştirecek.



“Nasıl başvuru yapılır?”

19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde düzenlenecek turnuvalarda gençler dart, langırt, hentbol 7 metre atışı ve futbol penaltı atışı etkinliklerine ücretsiz katılma fırsatı bulacak. Etkinliğe başvuru yapmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini Konyaaltı Belediyesi internet adresinden veya hizmet numarasını arayarak yapabilecek.

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