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Antalyaspor yenilmezlikte Avrupa'da ilk 3'te

DHA

Antalyaspor yenilmezlikte Avrupa'da ilk 3'te


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda ilk 3 arasında yer alıyor. Yenilmezlikte ilk sırada ise 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool bulunuyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Akdeniz ekibi, ligde 37 hafta sonunda 58 puanla 7'nci sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA İLK 3'TE
Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımın başına gelmesiyle alt sıralardan kurtulan Fraport TAV Antalyaspor, yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa'da kendine yer bulmayı başardı. 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunan İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool ilk sırada yer alırken; Antalyaspor, İtalya Seri A Ligi takımlarından Milan (15) ile ikinciliği paylaşıyor. Antalyaspor, Premier Lig'den Manchester City (11), Hollanda Eredivisie takımlarından PSV Eindhoven (13), Ajax (10), Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco (9), Paris Saint-Germain (8), Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern München (2), Borussia Dortmund (2) takımlarının önünde yer almayı başardı. İspanya La Liga'da Sevilla, Getafe ve Granada 4 maçlık yenilmezlik serilerine sahipken; Barcelona (3) ve Real Madrid'in (1) serileri yer alıyor. Portekiz liginde Braga'nın 7, Süper Lig'de ise Fenerbahçe'nin 13 maçlık serisi bulunuyor.
DEPLASMANDA 7 TAKIMDAN BİRİ
Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen 7 liginde deplasmandaki yenilmezlik serisinde ise 8 maçla Liverpool ile birlikte 7 takımdan biri konumunda. Akdeniz temsilcisi, 18 maçla zirvede yer alan Manchester City, Barcelona (14), PSV Eindhoven (12), Milan (11), Fenerbahçe ve Sportin CP'nin (9) ardında kendine yer buldu.
ŞAHİN, İDOLÜ KLOOP'U TAKİPTE
Süper Lig'de takımı 15 maçlık yenilmezlik serisine sahip Nuri Şahin, yıllarca beraber çalıştığı ve 'İdolüm' diye bahsettiği Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop'u takip ediyor. 54 yaşındaki Alman teknik direktörün takımı Liverpool'un İngiltere Premier Lig'de 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-05-17 10:50:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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