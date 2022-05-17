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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, Adrasan ve Olympos içme suyu hatları yenileniyor

İHA

Büyükşehir, Adrasan ve Olympos içme suyu hatları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent genelinde eski ve yetersiz içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları çerçevesinde, Kumluca Adrasan ve Olympos İçme Suyu hatları yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Kumluca’da yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan haritaya göre belirlenen pek çok noktada eskiyen veya çeşitli nedenlerle sorunlu olduğu tespit edilen içme suyu borularını yeniliyor.

“Yenileme çalışmalarına başlandı”
Adrasan Mahallesi ve Yazır Mahallesi Olympos mevkiinde yaşayan vatandaşlar, sürekli arıza çıkaran hatların değişmesi için talepte bulundu. ASAT Kumluca Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki mahallede yıllardır hizmet veren eskiden kalma içme suyu hatlarının yetersiz olduğu, ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilerek yenileme çalışmalarına başlandı. Yaz sezonunda artan işletme ve nüfus yoğunluğunun su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler çapları yetersiz kalan hatları daha büyük çapta borularla değiştiriyor.

“HDPE borular döşeniyor”
Olympos mevkiinde çalışmalarını bitiren ekipler Adrasan mahallesinde yaklaşık 5 bin metrelik kısmı tamamlayarak hali hazırda çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce içme suyu hattında galvaniz metal borular çıkartılıp yeni nesil HDPE içme suyu boruları döşeniyor. Çalışma sonunda bölgede su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

“Kayıp kaçak azalacak”
Gerçekleştirilen değişim sayesinde sudaki kayıp ve kaçak miktarında önemli bir düşüş sağlanarak içme suyu kapasitesi ve kalitesi de arttırılmış olacak. Aynı zamanda yıllık arıza sayılarında da büyük miktarda azalma hedefleniyor. Koordine şekilde hızlı çalışan ekipler belirlenen sokaklarda boru değişimini, dolgu işlemini ve beton parke döşemesini yaparak vatandaşları mağdur etmeden yenilenen hatlardan içme suyu hizmetinin devamını sağlıyor.

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