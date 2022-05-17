Büyükşehir Belediyesi Gençlik Koşusu düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Çıralı Olympos'tanCumhuriyet Meydanına gençlik koşusu düzenleyecek.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çıralı Olympos'tan Cumhuriyet Meydanına gençlik koşusu düzenliyor. Gençler, Olympos Yanartaş'ın sönmeyen ateşini meşale ile alarak koşuya başlayacak. Meşaleyi taşıyan gençler, 19 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşecek olan fener alayına katılacak. Koşuya katılan gençler, Türk Milleti'nin özgürlük ve var olma mücadelesinde can siparene bir şekilde kanlarını bu topraklar için akıtan askerleri anarak, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atakürk'e şükran, minnet ve bağlılıklarını sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.