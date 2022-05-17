Eski Lara’da yenileme çalışmaları

Antalya’da 8 yılda 400 kilometreden uzun cadde ve sokağı sıfır asfaltla kaplayan Muratpaşa Belediyesi’nin falezler boyunca uzanan eski Lara Caddesi’nde bisiklet ve yürüyüş yollarını kapsayan yenileme çalışmaları beğeni topladı.



Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 5 kilometrelik eski Lara Caddesi’nde yenileme çalışmalarında artık son metre asfaltı döküyor. Cadde, neredeyse tamamen yaya ve taşıt trafiğine açılırken yenilenen bisiklet ve yaya yollarında da hareketlilik günün ilk saatleriyle birlikte başlıyor.



“Bisikletliler de caddede”

İşe bisikletiyle gitmek, sabah sporu için yürüyüş yapmak ya da biraz pedal basmak isteyenler bir yanında masmavi Akdeniz ve yemyeşil parkların uzandığı caddeyi tercih ediyor. Pandemiyle birlikte toplu ulaşım kullanmayı bırakarak bisiklete geçtiğini anlatan Alkan Şahin, Muratpaşa Belediyesi’nin caddede gerçekleştirdiği düzenleme için “Daha önce yollar birleşikti. Yaya ve bisikletliler aynı yoldan gidiyordu. Şimdi çok daha iyi oldu” şeklinde konuştu.



“Tam zamanında doğru yatırım”

Muratpaşa Belediyesi, eski Lara Caddesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar dışında, 8 yıl içinde 400 kilometreden uzun cadde ve sokağı baştan sona yeniledi. Yenileme çalışmalarında, Muratpaşa Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu çalışmalarla kentimizin uzun yıllar için asfalt altyapı sorununu çözdük” dedi. Eski Lara Caddesi’nde çalışmaların beklenenden uzun sürdüğünü aktaran Başkan Uysal, “Bunda hava şartları da ekli oldu. Yağışlı gün sayısının fazla olması, sıcaklıkların beklenenden düşük seyretmesi takvimimizde aksamalara neden oldu” diye konuştu.

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