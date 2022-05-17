Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum’da 2 madalya kazandı

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Alanyaspor Bisiklet Takımı 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında 2 madalya kazandı.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında Alanyaspor Bisiklet Takımı sporcularından Yunus Yetkin 4044 yaş kategorisinde 51 kilometrelik parkuru, 3 saat 1 dakikada 8 saniyede 1. tamamladı. Başarılı sporcu genel klasmanda da 8. oldu. Paralimpik C kategorisinde 68 kilometrelik parkurda yarışan Fırat Uğur 2.'lik elde etti. Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, “Dereceye giren sporcularımızı tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.

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