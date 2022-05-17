Alanya'da su kabakları miniklerin elinden renklendi

Alanya’da minik öğrenciler, ressamların gözetiminde su kabaklarını rengarenk boyadı.



Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde farklı ve renkli bir etkinlik başlatıldı. Minik öğrenciler, ressamların gözetiminde Oba şantiyesinde 4 hafta sürecek Alanya ile özdeşleşmiş su kabağı boyama etkinliği gerçekleştirecek.

Öğrencilere doğayı sevdirmek istediklerini belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Öğrencilerimize doğayı sevdirmek, el becerilerini ve görsel hafızalarını geliştirecek bu faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Yeni nesillere eski kültürümüzde kullandığımız su kabağının eğlenceli ve sanatsal faaliyetler ile sevdirilmesi ve tanıtılması amaçlamaktayız” dedi.

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