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Ukraynalı milli sporcu, ülkesi için yarışacağı günü bekliyor

DHA

Ukraynalı milli sporcu, ülkesi için yarışacağı günü bekliyor


İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kiev'de yaşadıkları evi terk edip, Antalya'ya gelen Ukrayna Wakeboard Milli Takım sporcusu Danylo Kleshchar (14) ile annesi İryna Kleshchar, savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Savaşın başlamasıyla Antalya'ya davet edildiklerini anlatan Danylo, "Burada bir bungalovu bize verdiler. Savaş bitinceye kadar burada kalacağım. Antrenman yapıp, Ukrayna için yarışacağım günleri heyecanla bekliyorum" dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğup büyüyen aynı zamanda Ukrayna Wakeboard (kablolu su kayağı) Milli Takım sporcusu Danylo Kleshchar, annesi İryna Kleshchar ile birlikte Antalya'ya geldi. Savaş öncesi turist olarak geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kablolu su kayağı merkezinin bu kez evi haline geldiğini anlatan Kleshchar, "Buranın müdürü Barış ağabey bizi davet etti. Gidecek başka yerimiz yoktu. Bu nedenle Antalya'ya gelmeye karar verdik. Annem ve benden ücret almıyor. Antrenman havuzunun kenarındaki bir bungalovu bize verdi. Savaşın bitmesini burada bekleyebileceğimizi ve antrenmanlarımı yapabileceğimi söyledi. Annem ve ben şimdi burada yaşıyoruz. Savaştan dolayı da ülkemize dönemiyoruz" dedi.
Savaşın başladığı ilk günden bu yana kendilerine tahsis edilen bungalovda yaşamlarını sürdüren anne ve kızı, savaşın son bulmasını ve ülkelerine geri dönmeyi umutla beklediklerini aktardı. Birçok uluslararası yarışmada Ukrayna adına yarıştığını anlatan Danylo, "Savaşın son bulmasının ardından ülkem adına tekrar yarışmak istiyorum" diye konuştu. 
BUNGALOVUN DUVARINA UKRAYNA BAYRAĞI ASTI
Eşi Rustem İbrahimov Kleshchar'in Polonya'da ailesi ve akrabalarının yanında olduğunu anlatan İryna Kleshchar, Ukrayna bayrağı astığı bungalovunda savaşın biteceğini günü beklediğini söyledi. Savaş nedeniyle evlerini, akrabalarını ve arkadaşlarını geride bırakarak Antalya'ya geldiğini kaydeden Kleshchar, "Savaştan önce her yaz buraya gelirdik ve kızım antrenman yapardı. Barış bey bizi davet etti ve burada kalabileceğimizi söyledi. Bizden ücret de talep etmedi. Danylo milli sporcu olduğu için tanınıyor, antrenmanlarını sağlıklı şekilde yapması ve yarışmalara hazır olması için bu kolaylığı bize yaptı. Ona ne kadar teşekkür etsek az gelir. Ailemin ve arkadaşlarımın birçoğu Kiev'de. Bazıları Polonya'ya geçti. Hayatım boyunca böyle bir savaşı yaşayacağım aklımın ucuna bile geçmezdi" dedi. 
'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİN GEREĞİNİ YAPTIK'
İşletme müdürü Barış Özoral ise dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce sporcunun kablolu su kayağı antrenmanlarını yaptığı bir işletme olduklarını belirterek, "Çok eskiden tanıdığımız bir aile. Buraya defalarca tatile gelmişlerdi. Savaş çıktıktan sonra aramızda bir görüşme oldu. Onları davet ettik ve zor zamanlarında destek olmak istedik. Ne kadar kalmak isterlerse o kadar bizim misafirimiz olacaklar. Türk misafirperverliğinin gereğini yaptık" diye konuştu. 
Danylo'nun çok iyi bir sporcu olduğunu dile getiren Özoral, şunları söyledi: 
"Danylo antrenmanlarını yapıp, kendisini gelecekteki turnuvalara hazır tutuyor. Annesi de onun destekçisi. Bizlere düşen ise onlara Türk misafirperverliğini göstermek ve huzurla ülkelerine dönecekleri güne kadar misafir etmek. Herkes küçük küçük destek yaparsa bu tarz zor durumdaki insanlara kolaylık sağlamış oluruz. Danylo'nun ülkesinde bu sporu yapacak imkanı yok. Burada antrenmanlarını yapıyor, yeteneklerini güncel tutuyor. Burada Polonyalı, Avrupalı, Rus, Ukraynalı dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz var. Burada herkes aynı gölde kayak yapıyor, aynı yerde yemek yiyor. Burada savaş, siyaset yok. Burası kardeşlik köyü diyebilirim."  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-05-18 10:24:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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