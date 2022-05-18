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Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıs polise drift maceralarını anlattı Otomobil ırmağa uçmaktan çamura saplanarak kurtuldu

İHA

Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıs polise drift maceralarını anlattı Otomobil ırmağa uçmaktan çamura saplanarak kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmağa uçmaktan çamura saplanarak kurtulan otomobildeki 2 kişi, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol sebebiyle ayakta durmakta zorlanan iki kişiden biri polise otomobille attığı driftleri ve alkollü halde otomobilini nasıl unutup yedieminden aldığını anlatırken, aracı kendilerinin kullanmadığını, aracı kullanan kişinin işyerine müşterisi geldiği için kendilerini bırakıp gittiğini öne sürdü.
Zeynel Şenol Köprüsü altında bir otomobilin çamura saplandığı, aracı kullanan ve alkollü olduğu belirtilen kişilerin araçla birlikte ırmağa uçacağına dair gelen ihbar polisi harekete geçirdi. Olay yerine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ırmağa düşmek üzereyken çamura saplanan otomobilin yanında koltukta oturan ve aldıkları alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan 2 kişi ile karşılaştı. Şahıslar, aracı kuaförlük yapan bir arkadaşlarının kullandığını, kendilerini bıraktıktan sonra müşterisinin gelmesi üzerine bırakıp gittiğini, yarım saat geçmesine rağmen gelmediğini iddia etti.

“Drift yaparken arka tekeri koptu”
Aracı saplandığı yerden kendisinin çıkarabileceğini ama alkollü olduğu için bunu yapmadığını belirten İzzet T., “Otomobil benim eşime ait. Biz bununla çok maceralar yaşadık. Bir keresinde drift yaparken arka tekerleri koptu. Düşünebiliyor musunuz arka tekerleri koptu ve ben gidip yeniden taktırdım” dedi.
Bir keresinde de otomobili işyerinin önüne kaldırıma park ettiğini, işyerinde alkol alıp sarhoş olunca unutup gittiğini belirten İzzet T., “Ayılınca otomobili aramaya çıktım. Her yere bakmama rağmen bulamadım. Komşularımızdan birisi trafiğin çektirdiğini söyleyince gidip yedieminden aldım. Özkan ile birlikte buraya gelince aracım saplandı ve yerinden oynatamadım. Tabii biraz da yalan var işin içinde. Aracı kullanan arkadaş bayan kuaförü. Telefon geldi müşterisi çıktı ve bizi bırakıp gitti. Biz de burada kalakaldık” dedi.
Otomobilin saplandığı çamurdan çıkabileceğini söyleyerek tekerlerin çevresini kazan iki arkadaş, polislerin de yardımına rağmen otomobili saplandığı yerden çıkarmayı başaramadı. Otomobil, çekici vasıtasıyla çamurdan çıkarılıp olay yerine çağrılan araç sahibi İzzet T.'nin eşine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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