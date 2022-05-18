Kepez’den Antalya’ya 19 Mayıs armağanı: “Araç Müzesi”

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nın pamuk ambarını dönüştürdüğü Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ziyaretçilere kapılarını aralıyor.

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası’nın köhne binalarını, müzelerle ayağa kaldırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi’nin, eski Dokuma Fabrikası’nın pamuk ambarını dönüştürdüğü Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ziyaretçilere kapılarını aralıyor. 2 bin 800 metre kare büyüklüğündeki müzede, siyaset, sinema, havacılık alanında Türk tarihine izler bırakan nostaljik otomobil, motor ve uçaklar sergilenecek. Kepez Belediyesi, tarih ve nostalji tutkunlarını buluşturacak müzeyi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Antalyalılara armağan edecek. Araç Müzesi’nde, 20 sektörden oluşan, nostaljik motorlar, otomobiller ve otobüslerin yer aldığı 70 araç ve uçaklar bulunuyor. Dokumapark’taki nostaljik araçların yer aldığı Araç Müzesi’nin ilk koleksiyonu yüzde yüz yerli üretim olan ‘Devrim Otomobili’ oldu. Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan “Çiçek Abbas” filmindeki kırmızı minibüs, İlk Türk uçağı olan VECİHİ KVI’nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ’ın ürettiği ilk Türk yolcu Uçağı Nu.D38 de Araç Müzesi’nde sergilenecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Araç Müzesi için Rahmi Koç Müzesi’nde, Bursa Tofaş Anadolu Araba Müzesi’nde ve Haydar Aliyev Müzesi’nde sergilenen otomobilleri incelemişti.

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