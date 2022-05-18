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Akdeniz Üniversitesi’nde 'Savaş, Kadın ve Göç Paneli' ile 'Göçmen Kadın Sanatçılar Resim Sergisi' düzenlendi Ukraynalı kadın, savaşın kadınlar üzerindeki etkisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İHA

Akdeniz Üniversitesi’nde 'Savaş, Kadın ve Göç Paneli' ile 'Göçmen Kadın Sanatçılar Resim Sergisi' düzenlendi Ukraynalı kadın, savaşın kadınlar üzerindeki etkisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) Savaş, Kadın ve Göç Paneli ile ANSAN Göçmen Kadın Sanatçıları Resim Sergisi gerçekleştirildi. Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Natalia Karaca, savaşın kadınlar üzerine etkisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) B Blok Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu’nda Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi (ASPAG), Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) iş birliği ile Savaş, Kadın ve Göç Paneli ile ANSAN Göçmen Kadın Sanatçıları Resim Sergisi düzenlendi. Programa Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Akyüz, ASPAG Müdürü Prof. Dr. Erol Esen, KATCAM Müdürü Prof. Dr. Gülay Yılmaz, ANSAN Başkanı Tecelli Sercan Sırma, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi göç”
ANSAN Göçmen Kadın Sanatçıları Resim Sergisi açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi göç diğeri de maalesef savaş. Öğrencilerime hep kadına şiddet olmadığı zaman gelişmiş toplum oluruz diyorum. Maalesef kadına her geçen gün artan bir şiddet var. Bu panelde ve sergide Savaş, Kadın ve Göç’ü işlediğiniz için düzenleyen hocalarıma ve etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Göçten en fazla kadınlar etkileniyor"
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Akyüz, panelin ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek savaşın kadınlar ve çocuklar üzerindeki yansımalarının kendilerini çok etkilediğini ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Esen ise göçün son on yılda üzerinde en fazla konuşulan konulardan biri olduğunu söyledi. Esen, “Göç yalnız gelmez, göçün mutlaka bir sebebi vardır. Biz savaşı, göçten en fazla etkilenen kadını ve göçü ele alarak bu etkinliği gerçekleştirmek istedik” şeklinde konuştu.
ANSAN Göçmen Sanatçıları adına Yeşim Ertan ise sanatın toplumun içerisinde yaşadıklarını ele almasının sanatı ortaya çıkardığını belirtti. Konuşmaların ardından sergide eserleri bulunan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Irak anılarını anlattı
Savaş, Kadın ve Göç Paneli’nde oturum başkanlığını KATCAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz yaptı. Panele ANSAN Başkanı Tecelli Sercan Sırma, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Songül Sallan Gül ve Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Natalia Karaca katıldı. Panelde ilk sözü alan ANSAN Başkanı Tecelli Sercan Sırma uzun yıllar Irak’ta yaşadığını belirterek, orada yaşanan savaşı ve mağdurları olan kadınlara yardım etmek için çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Prof. Dr. Songül Sallan Gül ise göç olgusu çerçevesinde kadınların yaşadıkları sıkıntıları ele aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Savaşı anlatırken duygulu anlar yaşadı
Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Natalia Karaca da Türkiye’nin Ukraynalılara gösterdiği misafirperverlik ve savaş sonrası kapılarını açtığı için çok teşekkür ettiklerini söyledi. Karaca, tercüme bürosu bulunduğunu ve oraya her gün 3040 kişinin geldiğini söyleyerek Ukrayna’dan gelen göçmenlerin uzun süre kalmak istemediğini ifade etti. Ukraynalı anne ile yaptığı konuşmayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Natalia Karaca, dünyanın en büyük sirklerinden Cirque du Soleil’de çalışan kadının 7 yıl çalışıp biriktirdiği para ile Ukrayna’da bir ev aldığını ve savaşta o evin tamamen yerle bir olduğunu söyledi. Natalia, “Gelen insanların yüzde sekseni ülkesine dönmek istiyor. Çünkü evleri, işleri, okulları ve mutlu bir hayatları vardı. Ama artık dönecek bir evleri yok. Savaşta en masum kalanlar kadınlar ve çocuklar. Kadınlar kendilerini öldürmek istiyor, nasıl böyle yaşayacağım diyor. Bu savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Savaş bittiğinde kadınlar, çocuklar ve erkekler ülkelerine geri dönmeyi bekliyorlar” şeklinde konuştu.

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