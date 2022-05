Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı Sponsorların desteğiyle alınan yüzlerce kilo mama, su kabı ve kuş yuvalarını, sokak hayvanları için yerleşkenin farklı noktalarına yerleştirdiler

Antalya’da üniversite öğrencileri, yerleşke içerisindeki sokak hayvanları ve kuşlar için mama dağıtım etkinliği düzenledi. Stant açıp diğer öğrencileri de etkinliğe dahil eden öğrenciler, sponsorların desteğiyle aldıkları yüzlerce kilo mama, su ve mama kapları ile kuş yuvalarını, yerleşkenin farklı noktalarına koydu.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projesi çerçevesinde üniversite yerleşkesinde barınan sokak hayvanları ve kuşlar için mama dağıtım etkinliği düzenledi. Öğrenciler, sponsorların desteğiyle alınan yüzlerce kilo mama, su kabı ve kuş yuvalarını, yerleşkeyi gezerek hayvanların en çok bulunduğu noktalara koydu. ‘Hayat ver’ sloganıyla düzenlenen etkinlik, yerleşke içerisindeki diğer öğrencilerin de dikkatini çekti. Öğrenciler, diğer bölümlerde okuyan öğrencileri de teşvik edip açtıkları stantta mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Toplumsal duyarlılık projesini hayvanlar üzerinden yürütmek istedikleri için böyle bir etkinliğe başladıklarını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Aleyna Can, “Hayvanları hem besleme hem de tedavilerini üstlenmek için gönüllülerimizi topladık. Bize destek olan sponsorlarımız da vardı ve böyle bir etkinlik günü gerçekleştirdik. Hep beraber yürüyüş yaparak hayvanlarımıza mamalarımızı dağıtıyoruz. Kedi ve köpekler için mamalarımız var ancak onları kirpiler de yiyebiliyor. Fakültemizde çok kuş var. Onları da unutmayıp kuş yuvası hazırladık ve onları ağaçlara asacağız” dedi.



“Sadece bir gün değil, her gün besleyelim”

Yerleşke içerisinde başıboş hayvanların çok şikayet edildiğini de aktaran Can, “Bu hayvanları biraz daha kontrol altında tutmak, veterinerlerimiz yardımıyla onları tedavi edebilmek ve beslenmeleri için de bir zincir oluşturmak istiyoruz. Kayıtsız kalmayalım. Çünkü yapmış olduğumuz iş, hem vicdanımız hem de onlar için çok güzel bir şey. Onları sadece bir gün değil, her gün beslememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“İnsanın tüm iyi duygularını uyandırıyor”

Bir diğer öğrenci Mehmet Ali Yereğen de etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “İnsanın tüm iyi duygularını uyandıran bir etkinlik. Hayvanlara karşı duyarlılığı arttırmak bizlere mutluluk veriyor” diye konuştu.

