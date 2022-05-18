Uzmanlar propolis ve vitaminlerin bağışıklığa katkılarını değerlendirdi

Dr. Ender Saraç ve Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolis ve vitaminlerin bağışıklığa sağladığı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Ender Saraç, Covid19'un ciddi bir enfeksiyon olduğunu, bu enfeksiyona yakalanmamak, yakalanıldığı takdirde ise kolaylıkla atlatabilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, "Güçlü bir bağışıklık sistemi için de her gün en az 2 litre su içilmeli, düzenli spor yapılmalı, paketli gıdalardan uzak durulmalı ve düzenli olarak antioksidan gıdalar tüketilmelidir. Bunların başında ise Anadolu propolisi, D3 ve K2 vitamini gelmektedir. D vitamini; kalp ve damar hastalıkları, solunum ve bağışıklık sistemi problemleri üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle, düzenli olarak 6001000 IU D Vitamini takviyesi kullanılmalıdır. Yapılan çalışmalar; düşük D vitamini seviyelerinin, enfeksiyon riskini arttırdığını göstermektedir. Bilimsel yayınlarda, D vitamini ile birlikte mutlaka K vitamininin de kullanılması önerilmektedir" dedi.

K vitaminin faydalarını anlatan Saraç, "Kan damarları veya akciğerler gibi yumuşak dokularda kalsiyum birikimi, elastik lif bozulması ve iltihabı önlemeye yardımcı olur. Benim önerim yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi, D3 ve K2 vitaminlerini içeren damla formülasyonlarından çocukların en az 10 damla, yetişkinlerin ise en az 20 damla tüketmesidir" ifadelerine yer verdi.



"102 katılımcı olan grupta sadece 2 katılımcıda Covid19 PCR pozitifliği tespit edilmiştir"

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları üzerinde Anadolu propolisinin Covid19’a karşı etkisi araştırılmıştır. 209 sağlık çalışanının katıldığı çalışmada, deney grubunda yer alan, 102 kişi 1 ay boyunca yüzde 30 damla içeren Anadolu propolisini günde 40 damla olarak almıştır. Kontrol grubundaki 102 kişi ise herhangi bir tedavi almadan takip edilmiştir. Planlanan takip süresinde semptomatik vakalara göre, 1. ayın sonunda tüm grupların PCR analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Takip süresi sonunda; yüzde 30 damla içeren Anadolu propolisi alan 102 katılımcı olan grupta sadece 2 katılımcıda Covid19 PCR pozitifliği tespit edilmiştir. Diğer yandan ise; kontrol grubundaki 102 katılımcının 14’ünde Covid19 PCR test pozitif tanısı görülmüştür. Covid19’a karşı ve kontrol grubuna kıyasla yüzde 30 Anadolu propolisini günde 40 damla alan grupta yaklaşık olarak yüzde 98 oranında istatistiksel anlamlı oranda koruyuculuk tespit edilmiştir" açıklamasına yer verdi.

Dr. Tanuğur, "Covid19 enfeksiyonuna karşı, 'Sözleşmeli Arıcılık' modeli ile kontrollü koşullarda üretilen ve uzman gıda mühendisleri tarafından laboratuvarda analizleri gerçekleştirilen saf Anadolu propolisi ile birlikte D3 ve K2 vitaminlerini hem kendi beslenmenizden hem de çocuklarınızın beslenmesinden eksik etmeyin" dedi.

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