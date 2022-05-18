AÜ'de Sağlıkta Zirve ve İstihdam Fuarı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından kamu ve özel hastane yöneticileri, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrencinin katıldığı Sağlıkta Zirve ve İstihdam Fuarı düzenlendi.



Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından kamu ve özel hastane yöneticileri, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrencinin katıldığı Sağlıkta Zirve ve İstihdam Fuarı düzenlendi. Sağlık Hizmetleri MYO bahçesindeki fuarın açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Hatice Yangın, “Bugün ilkini gerçekleştireceğimiz Sağlıkta Zirve ve İstihdam Fuarımızla sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerle kamu ve özel sektör sağlık kurumlarının bir araya getirilmesini amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz bu fuarda iş fırsatlarını değerlendirip iş başvurusu yapabilecekler. Ayrıca gün boyu sürecek olan fuar boyunca müzik dinletisi, yiyecek içecek ikramları, dans ve halk oyunları gösterileri ile çim alanımızda öğrencilerimizin ve misafirlerimizin katılacağı çeşitli oyunlar ve etkinlikler olacaktır. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz” diye konuştu.



"Mezuniyet sonrası iş imkanları"

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğretim elemanları liderliğinde, programda öğrenim gören öğrencilerin gönüllü katılımı ile düzenlenen fuarda kamu ve özel hastane temsilcilerinin katılımıyla bir panel gerçekleştirildi. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğr. Gör. Fatma Üzümcü’nün moderatörlüğünü yaptığı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Şeref Dilekçi, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Akgül, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Hasan Tepe ve Özel Lara Anadolu Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Işık Özgür’ün konuşmacı olarak katıldığı panelde öğrenciler mezuniyetleri sonrası iş imkânları ve çalışma şartları ile ilgili merak ettikleri pek çok soruyu panelistlere sorma fırsatı yakaladılar. Panel sonrasında Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Hatice Yangın, panelistler ve öğrenciler fuar alanındaki stantları ziyaret ederek bilgi aldılar. Öğrenciler uygun gördükleri stantlarda iş başvuru formlarını doldurarak iş hayatları konusunda ilk adımlarını attılar.

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