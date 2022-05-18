Zincirleme kazada İngiliz turist yaralandı

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Antalya'da transfer aracının, önünde yavaşlayan araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada, tur minibüsünde bulunan İngiliz turist yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi AlanyaAntalya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Emin Geçti’nin kullandığı 07 AON 588 plakalı transfer aracı, trafik sıkışıklığından dolayı önünde yavaşlayan Ali Naci Kurul’un kullandığı 07 HYH 61 plakalı tur minibüsüne, tur minibüsünün önünde bulunan Recep Azak’ın kullandığı 07 H 0369 plakalı ticari taksiye, ticari taksinin de önündeki Bülent Uğur’un kullandığı 07 HJH 39 dorse, 07 NA 1738 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Zincirleme kazada tur minibüsünde bulunan Carrie Ann Smith isimli İngiliz uyruklu turist yaralandı. İngiliz turist, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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