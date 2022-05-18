Alman turistler, kiralık motosikletle yoldan çıktı: 2 yaralı

Benzine bir zam daha geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 Alman turist yaralandı.

Kaza, Sorgun oteller bölgesi istikametinden Sorgun merkez istikametine seyir halindeki Alman uyruklu Andreas Edwin Oskar’ın kullandığı 07 AVP 786 plakalı kiralık motosikletin, Acısu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrilmesiyle meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Andreas Edwin Oskar ile motosiklette yolcu olarak bulunan Alman uyruklu Sandra Alcher isimli kadın yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.