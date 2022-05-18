Hatalı sollama yaptığı otomobille önce arabaya, ardından beton direğe çarptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı sollama yapılan otomobil, karşısından gelen bir başka araca çarptıktan sonra beton direğine çarparak durabildi.

Kaza, Kavaklı Mezarlığı önünde Şeyh Şamil Caddesi istikametine giderken hatalı sollama yapan Canberk D.'nin kullandığı 07 AYM 20 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin Şeyh Şamil Caddesi istikametinden gelen Mehmet T.'nin kullandığı 07 LEZ 07 plakalı otomobile çarptıktan sonra çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan beton direğe vurması ile meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

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