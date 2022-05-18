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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO’da Avrupa Günü kutlandı

İHA

ATSO’da Avrupa Günü kutlandı

Avrupa Birliği Türkiye (AB) Delegasyonu Desteği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren Antalya AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Günü Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi’nde kutlandı.
ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin klasik müzik dinletisi eşliğinde başlayan resepsiyonun ardından Canan Anderson’un keman performansı ile devam eden etkinliğe, AB Üye Ülkeleri Fahri Konsolosları, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, akademisyenler ve gençler yoğun ilgi gösterdi.
Barış ve dayanışmanın sembolü 9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl Türkiye’de “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlanıyor. Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı gün olan Avrupa Günü dolayısıyla Mayıs ayı birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tüm Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ‘Avrupa Gençlik Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, etkinliklerde gençlerin geniş katılımını hedefliyor. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığı ile Mayıs ayı boyunca Türkiye’nin 19 farklı şehrinde sergiler, söyleşiler, sempozyumlar, konserler ve gençlik buluşmaları gerçekleştiriliyor.

“Umudumuz hep genç”
Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 9 Mayıs Avrupa Günü’nün Türkiye’de bu yıl “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlandığını belirterek “Avrupa'da barış, refah ve istikrarın doğum günü olarak ilan edilen 9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Avrupa Birliği’nin 2022 yılını “Gençlik Yılı” ilan etmesi üzerine 9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl Türkiye’de “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlanıyor. Gençlik dönemi, bir insanın hayatının en önemli sürecidir. Kimlik ve hayata bakış bu dönemde şekillenir. Artık çocukluk bitmiştir, enerji hala yüksektir, beyin son derece aktiftir, alınan eğitim yavaş yavaş meyvelerini vermektedir. İnsanlar, hayatlarının sonraki dönemleri için çıkılacak yolculuğun en güçlü adımlarını bu dönemde atarlar. İşte bu güçlü adımların dünyaya barış, refah ve huzur getirmesini istiyorsak, gençlerimizin evrensel değerlerin benimsendiği umut dolu bir rotada yürümelerini sağlamalı, bu yolculukta onların yanında olmalı, yollarına çıkan engelleri aşmalarına destek olmalıyız. Bu vizyon Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodlarında bulunmaktadır. Bu vesileyle de konuşmamda, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı da kutlamak istiyorum” dedi.

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