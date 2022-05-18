Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hastane Caddesi'nde Yapay Şelale istikametinden Hastane istikametine seyir halindeki Beyza A.’nın kullandığı 07 ADN 225 plakalı hafif ticari aracın, park etmek için sağ tarafa dönmesi sırasında sağında seyir halindeki Nurettin C.’nin kullandığı 31 ADH 383 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, yere savrulan motosikletin sürücüsü Nurettin C. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma C. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.