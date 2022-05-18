Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı

İHA

Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinesinde, TMMOB Antalya Mühendis ve Mimar Odaları işbirliği ile düzenlenen Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nda görev alan çalışma grupları, bulgularını düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.
Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda, Antalya Mühendis ve Mimar Odaları işbirliği ile yürütülen projede meslek odaları, ilgili kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan 220 kişinin görev aldığı Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

“Çalışma gruplarının bulguları paylaşıldı”
Antalya’nın su yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, tarım, turizm, sanayi, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, çevre eğitimi konularında belirlenen 13 çalışma grubunun hazırladıkları bulgu ve öneriler kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, Prof. Dr. Bülent Topkaya, grupları temsilen Meslek Odası Başkanları, kamu kurumları ve STK temsilcileri katıldı.

“Çevreci dönüşüm için yol haritası”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, çevre konusunun Antalya’nın ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, “Denizi, doğası, iklimiyle Antalya’nın tarım ve turizmin başkenti olmasında çevrenin hayati bir rolü var. ‘Çevre ve Doğa Dostu Antalya’ hedefiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in öncülüğünde ortak akılla tüm kurum kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nda 13 tane grup oluşturuldu ve 220 uzman katıldı. Çok önemli bir organizasyon oldu” dedi.

“Çalışmalar sürecek”
Antalya’nın atık ve su yönetimi, biyoçeşitlilik, tarım ve turizm gibi 13 farklı konusu ilgili çalışma grupları ile ele alarak mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde raporlar hazırlandığına da dikkat çeken Atasoy, “Biz bir çalıştay yapıldı oldu ve bitti diye konuya yaklaşmıyoruz. Yapılan çalışmalardan yararlanılması, her ilgili kurum ve kuruluşun üzerine düşeni yapması önemlidir. Bu nedenle çalıştayda elde ettiğimiz değerlendirme ve bulguları basın mensupları aracılığı ile kamuoyu ile paylaştık. Sonuç bildirgesinde Antalya’nın geleceğine dair çevre konusunda kısa ve uzun vadede neler yapılması konusunda sonuçlar çıkarılıyor. Bunlar da ilgili kurum kuruluş ve STK’lar ne yapması gerektiği konusunda takip ederek çalışmalar yapacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevre hassasiyetimiz doğrultusunda yapılması gerekenleri dikkate alacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini öldüren koca: "Neden bu kadar üzerime geliyorlar" Duruşmada “Çocuklarıma kim bakacak” diye sordu Üzerine çok gelindiğini ve çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca: "Neden bu kadar üzerime ...
Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü ...
Durdurulan araçtan ve şüphelinin evinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan araçtan ve şüphelinin evinden uyuşturucu ...
21'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor
YEREL HABERLER 21'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor
Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti
YEREL HABERLER Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi ...
Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi ...
Konyaaltı’nda Gençlik Şenliği başladı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Gençlik Şenliği başladı
ATSO’da Avrupa Günü kutlandı
YEREL HABERLER ATSO’da Avrupa Günü kutlandı
Hatalı sollama yaptığı otomobille önce arabaya, ardından beton direğe çarptı
YEREL HABERLER Hatalı sollama yaptığı otomobille önce arabaya, ...
ZÜCDER Başkanı Öksüz: “Çin, A plus ürünleri Türkiye’den alıyor”
YEREL HABERLER ZÜCDER Başkanı Öksüz: “Çin, A plus ürünleri ...
Kazada yola savrulan 3 yaşındaki çocuk yaralandı Kaza sonrası araçtan inen motosiklet sürücüsü, koşarak yerdeki çocuğu kucağına aldı
YEREL HABERLER Kazada yola savrulan 3 yaşındaki çocuk yaralandı Kaza ...
Alman turistler, kiralık motosikletle yoldan çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alman turistler, kiralık motosikletle yoldan çıktı: 2 ...
Antalya'da iş makineli drifte rekor ceza
YEREL HABERLER Antalya'da iş makineli drifte rekor ceza
Zincirleme kazada İngiliz turist yaralandı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada İngiliz turist yaralandı
Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye Şampiyonası’nda
(Düzeltme) Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi ...
AÜ'de Sağlıkta Zirve ve İstihdam Fuarı
YEREL HABERLER AÜ'de Sağlıkta Zirve ve İstihdam Fuarı
Ünlü heykeltıraş Rodin'in eserleri sanatseverlerle buluşuyor Antalya'da "Tutkunun Heykeltıraşı Rodin-Erbil Arkın Özel Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" sergisinin lansmanı yapıldı
YEREL HABERLER Ünlü heykeltıraş Rodin'in eserleri sanatseverlerle ...
Uzmanlar propolis ve vitaminlerin bağışıklığa katkılarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Uzmanlar propolis ve vitaminlerin bağışıklığa ...
Antalya'da iş kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da iş kazası: 1 ölü
Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza ...
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu öğrenciler ile buluştu
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu öğrenciler ile buluştu
BAİB pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 milyar dolarlık ihracatı aştı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: "Rusya-Ukrayna savaşının en büyük etkilerini bölgemiz yaşıyor. İhracat anlamında bakıldığında en fazla düşüşler bölgemizde yaşanmakta" "Bölgemiz yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aşmış durumda. Bu bizim için çok sevindirici oldu" "İhracatımızda ilk sırada Çin, ikinci Almanya, üçüncü Romanya, dördüncü Rusya ve beşinci Hollanda geliyor" "Tüm ülkelerde kilogram olarak düşüşler yaşıyoruz. Hollanda uzun yıllar sonra sıralamaya girdi, orada bir artış yaşadık"
YEREL HABERLER BAİB pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.