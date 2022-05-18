Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinesinde, TMMOB Antalya Mühendis ve Mimar Odaları işbirliği ile düzenlenen Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nda görev alan çalışma grupları, bulgularını düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda, Antalya Mühendis ve Mimar Odaları işbirliği ile yürütülen projede meslek odaları, ilgili kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan 220 kişinin görev aldığı Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.



“Çalışma gruplarının bulguları paylaşıldı”

Antalya’nın su yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, tarım, turizm, sanayi, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, çevre eğitimi konularında belirlenen 13 çalışma grubunun hazırladıkları bulgu ve öneriler kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, Prof. Dr. Bülent Topkaya, grupları temsilen Meslek Odası Başkanları, kamu kurumları ve STK temsilcileri katıldı.



“Çevreci dönüşüm için yol haritası”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, çevre konusunun Antalya’nın ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, “Denizi, doğası, iklimiyle Antalya’nın tarım ve turizmin başkenti olmasında çevrenin hayati bir rolü var. ‘Çevre ve Doğa Dostu Antalya’ hedefiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in öncülüğünde ortak akılla tüm kurum kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nda 13 tane grup oluşturuldu ve 220 uzman katıldı. Çok önemli bir organizasyon oldu” dedi.



“Çalışmalar sürecek”

Antalya’nın atık ve su yönetimi, biyoçeşitlilik, tarım ve turizm gibi 13 farklı konusu ilgili çalışma grupları ile ele alarak mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde raporlar hazırlandığına da dikkat çeken Atasoy, “Biz bir çalıştay yapıldı oldu ve bitti diye konuya yaklaşmıyoruz. Yapılan çalışmalardan yararlanılması, her ilgili kurum ve kuruluşun üzerine düşeni yapması önemlidir. Bu nedenle çalıştayda elde ettiğimiz değerlendirme ve bulguları basın mensupları aracılığı ile kamuoyu ile paylaştık. Sonuç bildirgesinde Antalya’nın geleceğine dair çevre konusunda kısa ve uzun vadede neler yapılması konusunda sonuçlar çıkarılıyor. Bunlar da ilgili kurum kuruluş ve STK’lar ne yapması gerektiği konusunda takip ederek çalışmalar yapacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevre hassasiyetimiz doğrultusunda yapılması gerekenleri dikkate alacağız” diye konuştu.

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