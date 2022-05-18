Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı

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Alanyaspor, Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeşilturunculu ekip ligin son maçı için hazırlıklarına bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan takım, antrenmanı üçlü turnuvayla tamamladı. Alanyaspor maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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