Yavru vatan dünyaya Batı Akdeniz’den açılacak

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu tarafından misafir edilen Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ihracatını artırmak istediklerini ve bu yönde BAİB’den her konuda destek beklediklerini söyledi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu ise KTSO Başkanı Kamacıoğlu’nun talebine olumlu yanıt vererek, KKTC’nin ihracatını artırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

İhracatın milli ekonominin gelişmesindeki pozitif etkisine dikkat çeken KTSO Başkanı Kamacıoğlu, “Hellim peynirimizi bilmeyen yoktur. Biz 50 milyon dolarlık hellim peyniri ihracatı yaparken, Rum kesimi 300 milyon avroluk ihracat yapıyor. Aynı potansiyel bizde de var. Çok değerli ürünlerimiz var ama ihraç etme konusunda eksikliğimiz var. Yeni pazarlara açılmak için bizim yapmamız gerekenler var. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin de desteğine ihtiyacımız var” dedi. KTSO Başkanı Kamacıoğlu konuşmasında, AB’den ayrılan İngiltere ile görüşmeler yaptıklarını açıklayarak, İngiliz iş insanlarının KKTC ürünlerini almaya sıcak baktığını da açıkladı.



“Her zaman yanınızdayız”

BAİB Başkan Yardımcıları Mustafa Küçükyaman, Ramazan Keskin, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Akın, Süleyman Duran, Ahmet Tekin, Mahmut Alkan, Denetim Kurulu Üyeleri Onur Kacar ve Yusuf Akgül’ün de katıldığı toplantıda konuşan BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Her zaman yanınızdayız. Zaten üyelerimiz sizden ürün alıyorlar. Ürünlerinizi ihraç etme konusunda da her türlü desteği veririz. Batı Akdenizli ihracatçılarla heyet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliriz ve üyelerinizle işbirliği konusunda çalışmalar yaparız. Sizin heyetinizi de Bölgemizde misafir ederiz. Tesislerimizde gerçekleşecek incelemelerin üyelerinizi aynı yatırımları yapma konusunda heyecan oluşturacağını düşünüyorum” diye konuştu.



“Yeter ki Kuzey Kıbrıs’ın ihracatı gelişsin”

Kuzey Kıbrıs’ın ihracatının gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Biz sektörel ticaret heyetleri düzenleyerek, yurt dışında pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. URGE Projeleri düzenleyerek, sektörlerimizin ihracatını geliştirmek için yurt dışına açılıyoruz. Bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeniz için personelinizin eğitimi konusunda da destek veririz. Yeter ki Kuzey Kıbrıs’ın ihracatı gelişsin, ekonomisi gelişsin” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerin ardından bir protokol imzalanmasına karar verildi. Önümüzdeki aylarda ihracat alanında işbirliğini içeren bir protokol imzalanması bekleniyor.

