Hırsızlığa karşı tabanca resimli, "Biz 112'yi aramayız" önlemi Hırsızlarla baş edemeyince çiftliğinin kapısına silah resmi koyup '112'yi aramayız' yazdı Serası ve hayvanları olan çiftliğini 11 kamera ve köpekle korumaya aldı yetmedi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici serasına ve bahçesinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önce güvenlik kameraları taktırdı o da yetmedi, tabanca resimli "Biz 112'yi aramayız" uyarılı tabela astı. sosyal medyada bir anda yayılan uyarı levhasına vatandaşlardan olumlu tepki aldığını söyleyen üretici, vatandaşları gereksiz yere 112'i yarayıp meşgul etmemeleri konusunda da uyardı.

Serik ilçesine bağlı Burmahancı mahallesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Büyükavcı, kendi serasında, bahçesinde ve mahallede yaşanan hırsız olaylarına karşı ilginç bir çözüm önerisi buldu. Tabanca resimli "biz 112'yi aramayız" uyarı yazısını sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. 112'yi de gereksiz yere aranmamasına dikkat çeken Büyükavcı, "Gereksiz yere arayıp da devletin kademelerini rahatsız etmeyin. Acil ihtiyacı olan bir insanında ya da sizin bir ihtiyacınıza denk gelmiş olabilir. O yüzden talebinin geç karşılanmasına neden olabilir" dedi.



"Amacım bilinçaltına yerleştirip korkutmak ama çok olumlu tepki aldım"

Amacının hırsızlığa karşı önlem almak olduğunu ve bunu insanların bilinç altına işlemek olduğunu belirten Mehmet Büyükavcı, " Birkaç kez hırsızlık olayı yaşadım. Gözümün önünde levhayı söktü gitti adam. Ben içerdeyken bağırırken, attı gitti arabanın içine. Bir kaç tane gübre çuvalım çalındı. Aşağı seramın vanaları ile sıvı gübrelerim çalındı. Bazı hurdaları götürüyorlar, bizim için gerekli olan malzemeler. Biraz koyunum var tedirgin oldum. Artık insanlara güvenilmez hale geldik. Böyle bir yöntem deneyim dedim. Başarılı olacağıma da inanıyorum. Yaptığım sosyal medyada da gündem olmuş. Bir nevi insanların çok hoşuna gitti. Olumsuz bir bakış açısı yaşamadım. Herkes olumlu bakıyor ve beğeniyor. Çok kişi telefon açtı ve tebrik etti" dedi.



"Gereksiz yere 112'yi aramayın"

11 tane gece görüşlü kamera ile seranın içini ve dışını, evin bahçesini, koyun ahırını görecek şekilde konumlandırdığını anlatan Büyükovcı, şöyle devam etti:" Aynı zamanda bir tane köpeğim var. Bu şekilde hırsızlığa karşı aldım. Yetmedi artık bir de uyarı levhası asalım dedim. Artık can burnuma geldi. Artık bu saatten sonra başa gelen çekilir dedim. Uyarı levhasında yol, bahçe, seralar 7/24 güvenlik kameraları ile kayıt altına alınmaktadır. Lütfen izinsiz girmeyin. Biz 112'yi aramayız dedim. Altına da uyarı olarak tabanca resmi koydum. Amaç burada bilinç altına işlemek. Buraya gelen hırsız herhalde aptal değildir, bunu anlayacağını düşünüyorum. Böyle bir yönteme başvurdum. Ben 112'yi kolay kolay aramam, hiç de aramadım. Lütfen vatandaşlarımız gereksiz yere aramasın. Yani bu konunun da altını çiziyorum. Yani gidin adamı dövün anlamında değil. Gereksiz yere arayıp da devletin kademelerini rahatsız etmeyin. Acil ihtiyacı olan bir insanında ya da sizin bir ihtiyacınıza denk gelmiş olabilir. O yüzden talebinin geç karşılanmasına neden olabilir" diye konuştu.

Komşusunu yaptığıyla gurur duyduğunu belirten Salih Aykut, "Gururlandım, süper. Artık bundan sonra bunu gören çekinecek. Burada hırsızlık olayı oluyor. Benim de başıma geldi. Demirimi, kömürümü çaldılar. Ben vatandaşın yaptığını olumlu karşılıyorum" şeklinde konuştu.

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