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Sel sularında mahsur kalan tilkinin 11 dakikalık yaşam mücadelesi Kayalıkların ortasında çaresiz kalan tilki yavrusu kendi gayretiyle ölümden kurtuldu

İHA

Sel sularında mahsur kalan tilkinin 11 dakikalık yaşam mücadelesi Kayalıkların ortasında çaresiz kalan tilki yavrusu kendi gayretiyle ölümden kurtuldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sağanak yağmur sonrası oluşan sel suları arasında yaşam mücadelesi veren yavru tilki 11 dakikalık çabasının ardından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Bir vatandaşın 11 dakika boyunca canlı yayın yaptığı hayatta kalma mücadelesi müdahale edemeyen vatandaşları çaresiz bırakırken, tilkinin son anda karşı tarafa atlayarak kendini kurtarması yüzleri güldürdü.
Korkuteli'de sel suları arasında mahsur kalan tilkinin 11 dakikalık yaşam mücadelesi bir vatandaş tarafından canlı yayın açılarak sosyal medyada paylaşıldı. Tilkinin bu durumunu görüntüleyen vatandaş, “Selin ortasında kalan bir tilki var. Onu kurtarmak biraz zor olacak. Gördüğünüz gibi selin ortasında kalmış. Kıpırdamazsa yerinden bir şey olmaz. Onu nasıl kurtaracağız bilmiyoruz. Zavallı ıslanmış, durduğu zemin sağlam ama inşallah düşmez. Tilkinin orada beklemekten başka çaresi yok. Betonun üzerinde kalmış. Bu tilkiyi kurtarın itfaiye çağırın. Karşıya geçmek istedi ama geçemedi. Atladı. Görüyorsunuz sonunda çıktı. Çırpınıyor zavallı kendini kurtardı” diye konuştu.
İzleyenlerin yüreklerini ağza getiren yaşam mücadelesi, son dakika tilkinin karşı tarafa atlayıp hayatını kurtarması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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