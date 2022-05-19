Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ı törenle kutladı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Atatürk Anıtına gençlerle birlikte çelenk sundu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Belediye Hizmet Binası önünde törenle kutladı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcıları, ASAT Genel Müdürü, Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve Gençlik Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi İzcileri, Genç Antalya Gönüllüleri, Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğu katıldı.

Tören, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından tören sona erdi. Tören sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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