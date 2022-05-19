Antalya'da '19 Mayıs' coşkusu



Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, coşkuyla kutlama yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek ile Çetin Osman Budak, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, yaptığı konuşmada, gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerin sevgi ve barış içinde Türkiye'yi daha güçlü hale getireceklerini söyledi.

Kentteki 2'nci etkinlik, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu bahçesinde gerçekleştirildi. Buradaki etkinliklere Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri de katıldı. Halk oyunları, tekvando, kick boks, motosiklet, dron, jimnastik gösterilerinin yapıldığı; gençlik merkezi faaliyetleri, ebru çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, Vali Yazıcı da sporcularla masa tenisi oynadı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile masa tenisi oynadı. Yurt dışından gelen Filistinli ve Kırgızistanlı öğrenciler, halk oyunu gösterisi yaptı. Kurulan stantlarda öğrenciler, farklı aktivitelere katıldı. Emniyetin simülasyonunda ise öğrenciler, taktığı gözlükle alkollü olarak araç kullandıklarında yaşayabileceklerini deneyimledi.

Vali Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesine vurgu yaparak, "Türk gençliğini bu bilinçle yetiştirmek, tarihini öğretmek ve geleceğe umutla bakmaları adına tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Gençlere bir yandan tarihi anlatırken bir yandan da 2053 ve 2071'deki büyük hedeflerimizi vermek adına gayret içindeyiz. Gençlerimize güveniyoruz, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın süper ligine gençlerimiz ulaştıracak" diye konuştu.

Kentteki etkinlikler, akşam düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİ

2022-05-19 13:41:44



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