Alanya’da orman yangını

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Antalya’nın Alanya ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale sürüyor.

Dere Mahallesi Sussuz mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı alanda 1 söndürme, 1 keşif helikopteri ile müdahale sürüyor.

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