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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Finike’de 19 Mayıs kutlamaları

İHA

Finike’de 19 Mayıs kutlamaları

Antalya’nın Finike ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma ve stadyumda tören düzenlendi.
Finike Atatürk Parkı’nda düzenlenen törende, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Kaymakam Adayı Ozan Bozçalı, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Emniyet Müdürü Ethem Yer, Finike Merkez Jandarma Karakol Komutanı Oktay Koçak, TSCG104 Bot Komutanı Kağan Katmer, Şehit yakınları, gaziler ve aileleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Finike Kaymakamı Zafer Sağ ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.
Çelenk sunma töreninin ardından Finike 100. Yıl stadyumundaki törene geçildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile devam eden kutlama programı, şiir, kompozisyon, resim, basketbol, badminton, satranç ve diğer branşlarda dereceye giren öğrencilere İlçe protokolü tarafından ödülleri taktim edildi.

“Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ını kutluyorum”
Programda konuşan Finike Kaymakamı Zafer Sağ, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal'in ilk meşaleyi yaktığı 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümünü kutlamanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Türk milletinin Bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden ve hür yasama kararlılığından güç alarak 19 Mayıs 1919'da Samsunda başlatılan bağımsızlık mücadelesi tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. Bu duygu ve inançla Cumhuriyeti gençlere emanet eden ve 19 Mayıs’ı gençliğimize bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü başta olmak üzere, istiklal savaşımızın kahramanları aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ını en samimi duygularımla kutluyorum” dedi.

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