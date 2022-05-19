Antalya’da kısa süreli sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı Yağmura sahilde yakalanan vatandaşlardan bazıları kaçarken, bazıları da yağmur altında denize girmeye devam etti

Antalya’da öğle saatlerinde kısa süreli yağan şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura Konyaaltı sahilinde yakalanan vatandaşlardan bazıları apar topar kaçarken, bazıları da yüzmeye devam etti.

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından öğle saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu. Kısa süreli yağmur karşısında vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve duraklara koştu. Sabah yüzmek için dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler de yağmur sürprizi ile karşılaştı. Tatilciler apar topar sahili boşaltmak zorunda kaldı. Bazı tatilciler kendilerini plaj şemsiyesi ile korurken, bazıları da yağan yağmura aldırmaksızın yüzmeye devam etti.

Yağmura sahilde yakalanan Arif Buran, “Kahvaltı yapmak için geldik. Yağmura yakalandık. Aracımıza gidiyoruz” dedi.

Öte yandan yağmurun ardından Konyaaltı sahilinde de sessizlik hakim oldu.

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