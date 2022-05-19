Antalyaspor, sezonu Galatasaray galibiyetiyle kapatmak istiyor

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Sezonun son maçında Galatasaray’ı ağırlayacak olan FT Antalyaspor’da, 2 eksik futbolcu bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar seyircisi önünde sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan FT Antalyaspor, yarın akşam sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Zorlu karşılaşmada sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi forma giyemeyecek.

Sezonun ikinci yarısında sadece 2 yenilgi alan kırmızıbeyazlı ekip, 15 maçlık yenilmezlik serisi ile kulüp tarihine geçti. Genç teknik adam Nuri Şahin, Galatasaray’ı da yenerek sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Kırmızıbeyazlı taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi beklenirken, yarın saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum hakem üçlüsü yönetecek.

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