En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D400 karayolu üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Diyar Çiçek'in (18) kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.