Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uysal, "Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Sarp bir arazi olduğu için çalışmalar biraz zorlaşıyor" dedi.

Dere Mahallesi Sussuz Mahallesi Gederet Yaylasındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan ve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sarp arazide çıkan yangına karadan yaklaşık 200 personel ve 22 arazözün de karadan müdahalesi, bölgede bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici koordinasyonunda devam ederken, çalışmalara havadan da 1 kaşif ve 1 yangın söndürme helikopteri destek veriyor. Yangının yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olduğu tahmin edilirken, Dere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uysal, "Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok, orman arazisi" diye konuştu.

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