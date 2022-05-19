1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi için çalışmalar başladı

Antalya’nın en büyük kütüphanesini olacak 1 milyon kitap kapasiteli 8 bin metrekare kapalı alanı Antalya Kütüphanesi’ne ilk kazma vuruldu. Başkan Tütüncü iş makinası ile çalışmaları başlattı.

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapıldığı arazinin yanındaki 8 bin metrekare büyüklüğündeki belediye kültürel tesis alanında, Antalya’nın en büyük Kütüphanesinin inşaatı başlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla 8 bin metrekare büyüklüğündeki belediye kültürel tesis alanında inşa edilecek kütüphane için ilk çalışmalar başladı. Çalışmalarının ilk startını vermek için operatör koltuğuna geçen Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ,mimari projesiyle kentte estetik bir güzellik kazandıracak kütüphanenin startını verdi. Başkan Tütüncü “Şehri, kütüphanelerle donatalım istiyoruz. 1 Milyon kitap kapasiteli aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği Antalya Kütüphanesi için çalışmalara başladık. 8 bin metrekare kapalı alana sahip üniversitenin hemen yanı başına yeni bir kütüphane kazandırarak Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini, gençlerimizi ve şehrimizin kitapseverlerini bilgiyle buluşturacağız” diye konuştu.



“Antalya’nın en büyük kütüphanesi”

Antalya’yı eğitim yuvası haline getirmeye çalıştıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi Antalya'da olacak ve bu kütüphane Antalya'nın en büyük kütüphanesi olacak. 8 bin metrekare kapalı alan aynı anda 2 bin kişinin çalışabileceği 1 milyon kitap kapasiteli muhteşem bir kütüphane inşa ediyoruz. Bugün kütüphanenin temelini atmak için kazmayı vurduk. Biz bütün resmi bayramlarımızda eserler üreterek veya ürettiğimiz eserleri halkımızla buluşturarak geçiriyoruz. Bayramlarda kazandırdığımız projeler bizim için artık belediyecilik yöntemi yaklaşımı oldu” dedi.



“Kepez genç nüfusa sahip”

Gençlerin araştırma yapılabilecek bir kütüphane inşa ettiklerini ifade eden Başkan Tütüncü “ Kepez’in genç oranı oldukça yüksek. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin 80 bin öğrencisi var. Öğrencilerin ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerin ilk sırasında Kepez ilçesi bulunuyor. Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik, onların ders çalışabileceği, ,ihtiyaçlarına göre araştırma yapabileceği modern bir kütüphanede kazandırıyoruz” diye konuştu.



“Bayramları daha anlamlı hale getiriyoruz”

Her bayrama müjdeyle girdiklerini söyleyen Başkan Tütüncü, “ Gülveren kentsel dönüşüm alanı içerisinde gerçekleştireceğimiz bu proje ile inşallah bir yıl sonra burada üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün gençlerimize çocuklarımıza okurlara kitap tutkunlarına sevgili hemşirelerimize hizmet edecek önemli bir kültür sanat tesisi olacak önemli bir okuma öğrenme mekânı olacak. 19 Mayıs bayramının hemen öncesinde güzel bir temel atma merasimi gerçekleştirdik. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını böylesi güzel bir törenle daha anlamlı hale getirdik. Proje için gerçekten çok çalıştık. Bizim 16 kütüphane hedefimizin aralarında bulunan amiral gemisi niteliğinde olacak bugüne kadar yaptığımız kütüphanelerden çok daha güzel çok daha büyük çok daha nitelikli çok daha fonksiyonel bir eğitim ve araştırma mekânı olacak. Böylesi bir projeyi gençlik ve spor bayramının öncesinde şehrimize, gençlerimize müjdelemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.



“Kütüphanede neler var”

Bodrum, zemin iki kattan oluşan kütüphanenin estetik görüntüsüyle şehre renk katacak. Zemin katında, sergi, fuaye, bekleme alanı, süreli yayınların okunabileceği okuma salonları, sesli çalışma alanları ile kafeteryanın bulunacağı kütüphanenin 1 katında, halk okuma salonu ve bireysel okuma alanları; 2 katında dijital ortamda araştırma, bilgisayar, ekitaplık, görme engelliler için kitap dinleme odaları ve çocuk kütüphanesi yer alacak. Bodrum katında konferans, seminer ve sergilerin düzenleneceği çok amaçlı salonlar ile atölyelerde yer alacak.

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