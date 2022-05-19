Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı Örtüyü kaldıran jandarma kat kat sıralanmış yufkaların arkasında uyuşturucu buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 40 gram skunk esrar ve 3 gram metemfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı sigara paketinden çıkarken bir bölümü ise üzeri örtülmüş yufka ekmeklerin arkasında bulundu.
Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 8 suç kaldı bulunan A.K.,10 suç kaydı bulunan C.E. ve 3 suç kaydı bulunan A.T. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit edildi. Manavgat KOM Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada 7 parça halinde 40 gram skunk esrar, 3 parça halinde 3 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma hassas terazi ile 7 parça halindeki 40 gram skunk esrar ile hassas teraziyi üzeri bezle örtülmüş üst üste yığılmış yufka ekmeklerin arkasında buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.