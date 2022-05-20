85 tekerlekli sandalye tenisçisi Antalya’da kıyasıya mücadele etti

4 kıtadan, 23 ülkeden, 85 tekerlekli sandalye tenisçisi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na puan toplamak için Antalya’da düzenlenen Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open’da kıyasıya mücadele etti. Dünya 11 numarası, kortların paralimpik yıldızı Türk raket Uğur Altınel, Quad kategorisinin şampiyonu oldu.

Antalya’da Megasaray Tennis Academy’de düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi. 4 kıtadan 23 ülkeden ve toplamda 85 tekerlekli sandalye tenisçisinin mücadele ettiği turnuvalarda sporcular, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan topladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun destekleriyle düzenlenen Tekerlekli Tenis Turnuvaları’nda tenisçilerin mücadelesi nefes kesti.

Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open olmak üzere iki farklı turnuvaya katılan tekerlekli sandalye tenisçilerinin Erkek, Kadın, Quad ve Junior kategorilerinde 8 gün mücadele ettiği turnuvalarda sonuçlar belli oldu.

Corendon Airlines Open’da, Erkekler kategorisi şampiyonu Japon Kouhei Suzuki, ikinci Güney Koreli Ho Won Im oldu. Kadınlar kategorisi şampiyonluğu Japonya'dan Saki Takamuro, ikinciliği Alman tenisçi Katharina Kruger elde etti. Quad kategorisi şampiyonu ise Uğur Altınel, ikinci Güney Kore’den Kim Myung Je oldu. Junior kategori şampiyonluğa Arjantin’den Gonzalo Lazerte, ikinciliğe Arjantin’den Benjamin Silvetti ulaştı.

Corendon Sports Open’da ise Erkekler kategorisi şampiyonu Japon Kouhei Suzuki, ikinci Fransız Gaetan Menguy oldu. Kadınlar kategorisinde şampiyonluğu Japon Saki Takamuro, ikinciliği Güney Kore’den Ju Youn Park kazandı. Quad kategorisi şampiyonu Türk tenisçi Uğur Altınel, ikinci Taylandlı Somut Yamphampa oldu. Junior kategorisinde de ilk sırada Arjantinli raket Gonzalo Lazerte, ikinci sırada Arjantinli Benjamin Silvetti yer aldı.

Hem Engelliler Haftası çerçevesinde hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası çerçevesinde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren tekerlekli sandalye tenisçileri Corendon Airlines’tan uçak ödülüyle beraber toplamda 6 bin Dolar para ödülü kazandı. Kazanan tenisçilere ödüllerini Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Güner verdi. Dünya 11 numarası, kortların paralimpik yıldızı Türk raket Uğur Altınel, Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open’da Quad kategorisinin şampiyonu oldu.

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