Alanya’da binlerce kişi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Alanya’da fener alayı yürüyüşü ve Öykü Gürman konseri ile coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Alanya’da yoğun ilgi ile kutlandı. İlk olarak Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin iş birliğiyle düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile etkinlikler başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. Türk bayrakları, marşlar ve fenerlerle başlayan yürüyüş, coşku içerisinde konser alanına kadar sürdü. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda Alanya halkı sevilen sanatçı Öykü Gürman ile bir araya geldi. En sevilen şarkılarını Alanya için seslendiren Öykü Gürman’la 19 Mayıs coşkusu doruk noktasına ulaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konserde bir konuşma gerçekleştirerek tüm gençliğe bir bayram hediyesi vermek istediklerini belirtti ve “Böyle anlamlı, böyle güzel bir günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 19 Mayıs coşkusunu bizlerle paylaştığınız için sağ olun var olun. Türk Milleti’nin tarihinde bir dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Ayrıca, Kaymakam Fatih Ürkmezer ve Başkan Yücel, ünlü sanatçı Öykü Gürman’a ipek kozası ve muz lifinden yapılmış tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.