Kapalı otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi

Antalya’da kapalı olan tabelasız bir otele yapılan baskında, oluşturulmuş gizli bölmede sahte litrelerce alkol ele geçirildi.

Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde tabelasız ve kapalı otele polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan incelemelerde yangın çıkışının bir alt katının alçı ile kapatıldığı belirlendi. Gizli bölmeye giren polis ekipleri, yaptıkları aramalarda bir litrelik şişeler halinde 348 adet sahte içki ile 25 adet sahte bandrol ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan M.S. (47) hakkında adli işlem başlatıldı.

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