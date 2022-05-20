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Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü

DHA

Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Özdemir Kırdı´nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Özlem Zeybek, hırsızlara tepki gösterdi, "Acımızın üzerinde tepinmeyin" dedi.
Antalya'da 7 yıl önce kaybettiği babası Özdemir Kırdı için üzeri mermer kaplı, çevresi demir çerçeveyle kapalı mezar yaptıran Özlem Zeybek, demirleri söküp mermerleri kıran hırsızlara ağlayarak tepki gösterdi. Babasının mezarının başında, "Kusura bakma baba, mezarına sahip çıkamadım" diyerek göz yaşı döken Zeybek, "Hırsızların acılarımız üzerinde tepinmesine devlet izin vermemeli" diye konuştu.
Zeybek, mezarın etrafında demirler olduğunu belirterek, "Bayram arifesinde ziyarete geldiğimde demirlerin çalındığını, mezarın dört bir yanındaki mermere demirleri çıkarmak için zarar verildiğini gördük. Güvenliğe bildirdik. '188'i arayın' dediler. Arazinin geniş olduğunu, güvenlik zafiyeti yaşadıklarını söylediler. Hırsızlardan mustarip olduklarını, sorumluluk kabul etmediklerini ilettiler. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü aradım. Oradan da aynı cevabı aldım. CİMER'e şikayette bulundum. Bir polis arkadaş geldi, mezara baktı, araştırmasına devam edeceğini söyledi. Sorumluların zararı karşılamasını bekliyorum. Burada güvenliği sağlayamadıkları için ben zarara uğradım, babamın mezarı zarar gördü. Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırdı. Biz ölülerimizin burada saygı görmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili sadece Uncalı Mezarlığı'nda değil, Kurşunlu ve Andızlı mezarlıklarında da defalarca demirlerin sökülerek çalındığını, hırsızlıkların önüne geçemediklerini aktararak, mezarlıkların yüzölçümü olarak çok büyük yerler olduğunu ve kontrol altında tutmanın zorlaştığını kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-05-20 11:54:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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