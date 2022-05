'Herkes için Her Yerde Sanat’ sergisi Antalyalılarla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin katkılarıyla 'Herkes için Her Yerde Sanat’ geleneksel heykel sergisi Antalyalılarla buluşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen 'Herkes için Her Yerde Sanat’ heykel sergisi Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda açıldı.



“Bürokrat ve öğrencilerden açılış”

Sergi açılışına Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Cem Oğuz, Lokman Atasoy, Önder Bilgin, Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Demir, Durmuş Ali Arslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Heykel Bölümü Başkanı Doç. Hanife Neriz Yüksel ve öğrenciler katıldı.



“43 eser sergileniyor”

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü'nün 'Herkes İçin Her Yerde Sanat' sloganlı geleneksel heykel sergisine bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Sergide 31 katılımcının 43 eseri sergileniyor. Öğrencilerin metal, ahşap, mermer ve çamur heykel çalışmaları büyük beğeni topladı. GSF Heykel Bölümü Başkanı Doç. Hanife Neriz Yüksel ve eser sahibi öğrenciler, heykel çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.



“Vatandaşlar da sanatla buluşacak”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözünü hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak böyle güzel bir sergiye sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Belediyemizi her gün yüzlerce insan ziyaret ediyor böylece hem personelimiz hem de vatandaşlarımız hizmet binamızda sanatla da buluşacak” diye konuştu.

Sanatseverler, geleneksel heykel sergisini 27 Mayıs Cuma gününe kadar gezebilecek.

