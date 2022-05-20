Kazada yaralılar şemsiye ile güneşten korundu Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların getirdiği şemsiye ile güneşten korundu.

Kaza, KumköyEvrenseki yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Mandal’ın kullandığı 42 AFP 901 plakalı motosiklet, iddiaya göre U dönüşü yapan Fatih Demir’in kullandığı 07 ASR 566 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak başını yere çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Renate Graumann da yaralandı.



Güneşten şemsiye ile korudu

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına esnaflar koştu. Yol kenarında işyeri bulunan bir esnaf, işyerinin önündeki şemsiyeyi yaralının üzerine tutarak güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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