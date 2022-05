Antalya’da binlerce kişinin Türk bayraklarıyla yürüyüşü havadan görüntülendi Konyaaltı sahilinde meşaleli bayraklı yürüyüş görsel şölen oluşturdu Çıralı’dan Cumhuriyet Meydanı’na gençlik koşusu düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu kutladı. Düzenlenen fener alayına katılan binlerce Antalyalı 400 metrelik dev bayrağı omuzlarda taşıdı. Ünlü sanatçı Burcu Güneş ve Emircan İğrek Cumhuriyet Meydanı’nda, Serpil Efe de Serik’te muhteşem bir konser verdi. 19 Mayıs’a Çıralı Olympos'tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren gençlik koşusu düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıldönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladı. Sabah erken saatlerde başlayan kutlamalarda ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Çıralı Olympos'tanCumhuriyet Meydanı’na gençlik koşusu düzenledi. Gençler, Olympos Yanartaş'ın sönmeyen ateşini meşale ile alarak koşuya başladı. Meşaleyi taşıyan gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Çıralı’dan koşarak Kemer’e, Kemer’den de Konyaaltı Varyanta koştu. 19 Mayıs çerçevesinde düzenlenen fener alayına katılan gençler meşale ile en önden yürüdü.



Binler fener alayında yürüdü

19 Mayıs kutlamaları akşam da binlerce Antalyalının katıldığı fener alayı coşkusu ile devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından düzenlenen fener alayı, Konyaaltı Varyant’tan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Fener alayına katılan on binlerce Antalyalı 400 metrelik dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyarak meşaleler eşliğinde yürüdü. Fener alayına Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Cumhuriyet İçin Antalya Elele Platformu sözcüsü İbrahim Daş, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Samsun’da yanan meşale ilelebet yolumuzu aydınlatacak”

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunmasının ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıldönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Ey Türk Gençliği, karanlıkları aydınlatan Atatürk’ün çocukları, Cumhuriyetin çocukları

umudunuzu kaybetmeyin, inancınızı yitirmeyin. Bu güzel vatan için mücadele etmekten sakın vazgeçmeyin. Ata’mızın emanetine durmadan, yılmadan sahip çıkın. Ata’mızın 'Bugün benim doğum günümdür' dediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı bir kez daha kutluyor, size Başkanımız Muhittin Böcek’in sözleriyle 'Sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın' diyorum” diye konuştu.



Burcu Güneş ve Emir Can İğrek konseri

Kutlamalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Burcu Güneş Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Pop müziğinin ünlü ismi Burcu Güneş, birbirinden hareketli şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı elinde Türk bayrağıyla 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi ve meydanı dolduran binlerce kişi Güneş'e eşlik etti. Gecenin devamında son dönemin genç ve popüler şarkıcılarından Emir Can İğrek sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı, Cumhuriyet Meydanı’nda unutulmaz bir gece yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, günün anısına Burcu Güneş ve Emir Can İğrek’e Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti.



Serikliler Serpil Efe konseri ile coştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde tam bağımsız Türkiye gayesiyle Samsun’a ayak basmasının ardından başlayan milli mücadelenin 103. yıl dönümü kutlamaları, Serik’te de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Serik’te de ünlü sanatçı Serpil Efe konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde gençlik ruhu 7’den 70’e tüm Serik’i sardı. Serik Çınaraltı Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara genç yaşlı demeden çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.