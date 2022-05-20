Antalya’da binlerce kişinin Türk bayraklarıyla yürüyüşü havadan görüntülendi Konyaaltı sahilinde meşaleli bayraklı yürüyüş görsel şölen oluşturdu Çıralı’dan Cumhuriyet Meydanı’na gençlik koşusu düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da binlerce kişinin Türk bayraklarıyla yürüyüşü havadan görüntülendi Konyaaltı sahilinde meşaleli bayraklı yürüyüş görsel şölen oluşturdu Çıralı’dan Cumhuriyet Meydanı’na gençlik koşusu düzenlendi

İHA

Antalya’da binlerce kişinin Türk bayraklarıyla yürüyüşü havadan görüntülendi Konyaaltı sahilinde meşaleli bayraklı yürüyüş görsel şölen oluşturdu Çıralı’dan Cumhuriyet Meydanı’na gençlik koşusu düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu kutladı. Düzenlenen fener alayına katılan binlerce Antalyalı 400 metrelik dev bayrağı omuzlarda taşıdı. Ünlü sanatçı Burcu Güneş ve Emircan İğrek Cumhuriyet Meydanı’nda, Serpil Efe de Serik’te muhteşem bir konser verdi. 19 Mayıs’a Çıralı Olympos'tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren gençlik koşusu düzenledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıldönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladı. Sabah erken saatlerde başlayan kutlamalarda ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Çıralı Olympos'tanCumhuriyet Meydanı’na gençlik koşusu düzenledi. Gençler, Olympos Yanartaş'ın sönmeyen ateşini meşale ile alarak koşuya başladı. Meşaleyi taşıyan gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Çıralı’dan koşarak Kemer’e, Kemer’den de Konyaaltı Varyanta koştu. 19 Mayıs çerçevesinde düzenlenen fener alayına katılan gençler meşale ile en önden yürüdü.

Binler fener alayında yürüdü
19 Mayıs kutlamaları akşam da binlerce Antalyalının katıldığı fener alayı coşkusu ile devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından düzenlenen fener alayı, Konyaaltı Varyant’tan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Fener alayına katılan on binlerce Antalyalı 400 metrelik dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyarak meşaleler eşliğinde yürüdü. Fener alayına Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Cumhuriyet İçin Antalya Elele Platformu sözcüsü İbrahim Daş, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Samsun’da yanan meşale ilelebet yolumuzu aydınlatacak”
Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunmasının ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıldönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Ey Türk Gençliği, karanlıkları aydınlatan Atatürk’ün çocukları, Cumhuriyetin çocukları
umudunuzu kaybetmeyin, inancınızı yitirmeyin. Bu güzel vatan için mücadele etmekten sakın vazgeçmeyin. Ata’mızın emanetine durmadan, yılmadan sahip çıkın. Ata’mızın 'Bugün benim doğum günümdür' dediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı bir kez daha kutluyor, size Başkanımız Muhittin Böcek’in sözleriyle 'Sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın' diyorum” diye konuştu.

Burcu Güneş ve Emir Can İğrek konseri
Kutlamalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Burcu Güneş Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Pop müziğinin ünlü ismi Burcu Güneş, birbirinden hareketli şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı elinde Türk bayrağıyla 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi ve meydanı dolduran binlerce kişi Güneş'e eşlik etti. Gecenin devamında son dönemin genç ve popüler şarkıcılarından Emir Can İğrek sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı, Cumhuriyet Meydanı’nda unutulmaz bir gece yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, günün anısına Burcu Güneş ve Emir Can İğrek’e Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti.

Serikliler Serpil Efe konseri ile coştu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde tam bağımsız Türkiye gayesiyle Samsun’a ayak basmasının ardından başlayan milli mücadelenin 103. yıl dönümü kutlamaları, Serik’te de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Serik’te de ünlü sanatçı Serpil Efe konser verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde gençlik ruhu 7’den 70’e tüm Serik’i sardı. Serik Çınaraltı Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara genç yaşlı demeden çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat yangınında hasar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat yangınında hasar gören evlerin hafriyatı ...
Kazada yaralılar şemsiye ile güneşten korundu Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı
YEREL HABERLER Kazada yaralılar şemsiye ile güneşten ...
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kispet hediye etti
YEREL HABERLER Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ...
Döşemealtı’nda 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 19 Mayıs coşkusu
Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca eşyalarıyla sokakta kaldı
YEREL HABERLER Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca ...
'Herkes için Her Yerde Sanat’ sergisi Antalyalılarla buluşuyor
YEREL HABERLER 'Herkes için Her Yerde Sanat’ sergisi Antalyalılarla ...
Alanya'daki orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Alanya'daki orman yangını kontrol altında
Muratpaşa’da basketbol şenliği
YEREL HABERLER Muratpaşa’da basketbol şenliği
Kaş’ta 19 Mayıs fener alayı ve konser düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş’ta 19 Mayıs fener alayı ve konser düzenlendi
Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının ...
Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta deniz ve plaj temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta deniz ve plaj temizliği
Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL değerinde kaçak telefon bulundu
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL ...
Yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere tüyolar verildi
YEREL HABERLER Yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere tüyolar ...
Kapalı otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapalı otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele ...
Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele ...
Alanya’da binlerce kişi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Alanya’da binlerce kişi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı
85 tekerlekli sandalye tenisçisi Antalya’da kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER 85 tekerlekli sandalye tenisçisi Antalya’da kıyasıya ...
‘Doğada Huzur Var’ sloganıyla doğa yürüyüşü etkinlikleri
YEREL HABERLER ‘Doğada Huzur Var’ sloganıyla doğa yürüyüşü ...
Profesörün köpekbalığı sürüsüyle yakın teması sualtı kamerasında Kum köpekbalıklarına 2 metre mesafeden el salladı, 'Korkmayın' mesajı verdi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Kıyılarımızda tehlikeli türde köpekbalığı bulunmamaktadır" "Ben çoğu zaman köpek balıklarıyla suyun altında oynadım. Bana hiç saldırmadılar. Beni yemedilerse hiç kimseyi köpekbalığı yemez"
YEREL HABERLER Profesörün köpekbalığı sürüsüyle yakın teması sualtı ...
Kepezli basketbolculardan 19 Mayıs turnuvası
YEREL HABERLER Kepezli basketbolculardan 19 Mayıs turnuvası
Manavgat yangınında zarar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü
YEREL HABERLER Manavgat yangınında zarar gören evlerin hafriyatı ...
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu Meşaleler yakıldı, binlerce Antalyalı fener alayında buluştu
YEREL HABERLER 400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen ...
Antalya´da binlerce kişi fener alayında yürüdü - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya´da binlerce kişi fener alayında yürüdü - Ek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.