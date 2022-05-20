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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’nın plajlarına mavi bayrak

İHA

Türkiye'nin 'mavi bayrak' şampiyonu Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu 5 noktada yer alan falez plajları, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandı.

Muratpaşa’nın plajlarına mavi bayrak

Türkiye’nin ‘mavi bayrak’ şampiyonu Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerin denizle buluştuğu 5 noktada yer alan falez plajları, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandı.

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), mavi bayrak ödüllerinin 2022 değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Türkiye, mavi bayraklı 531 plajı, 24 marinası, 5 bireysel yatı ve 15 turizm teknesiyle dünya üçüncüsü olurken turizmin başkenti Antalya ise Türkiye’nin mavi bayrak şampiyonu oldu. Antalya’da bu yıl 229 plaj, 5 marina, 1 yat ve 15 turizm teknesinde mavi bayrak dalgalanacak.
Türkiye’de, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi’nin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları bu yıl da mavi bayrak aldı. Belediyenin, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarında mavi bayrak dalgalanmaya devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi, ilk mavi bayrağını 2017’de Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Bu yıl 6’ncı kez Mavi Bayrak almaya hak kazanan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajının 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Belediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Asansörle inme imkanı bulunan, belediyenin şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunduğu İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu.

Muratpaşa Belediyesi’nin 500 metrekarelik güneşlenme alanını bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk mavi bayrağını 2018’de aldı. Plaj, denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle 5’inci kez bu ödülü aldı. Muratpaşa Belediyesi’nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı olan Konserve Koyu Falez Plajı ise ödülü 4’üncü kez aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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