Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

İHA

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Antalya’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik 114 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 60 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 44 ekip ve 114 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma, yoksun kılma, cinsel saldırı, tehdit, mala zarar verme suçlarından arananların bulunduğu 60 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

150 araçlık konvoy ile 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER 150 araçlık konvoy ile 19 Mayıs kutlaması
Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye’de ilk 16 takım arasında
YEREL HABERLER Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye’de ilk 16 takım ...
Antalya'da dün başlayan yangın bugün kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da dün başlayan yangın bugün kontrol altına ...
Muratpaşa’nın plajlarına mavi bayrak
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın plajlarına mavi bayrak
Antalya’da binlerce kişinin Türk bayraklarıyla yürüyüşü havadan görüntülendi Konyaaltı sahilinde meşaleli bayraklı yürüyüş görsel şölen oluşturdu Çıralı’dan Cumhuriyet Meydanı’na gençlik koşusu düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya’da binlerce kişinin Türk bayraklarıyla ...
Manavgat yangınında hasar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat yangınında hasar gören evlerin hafriyatı ...
Kazada yaralılar şemsiye ile güneşten korundu Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı
YEREL HABERLER Kazada yaralılar şemsiye ile güneşten ...
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kispet hediye etti
YEREL HABERLER Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ...
Döşemealtı’nda 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 19 Mayıs coşkusu
Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca eşyalarıyla sokakta kaldı
YEREL HABERLER Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca ...
'Herkes için Her Yerde Sanat’ sergisi Antalyalılarla buluşuyor
YEREL HABERLER 'Herkes için Her Yerde Sanat’ sergisi Antalyalılarla ...
Alanya'daki orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Alanya'daki orman yangını kontrol altında
Muratpaşa’da basketbol şenliği
YEREL HABERLER Muratpaşa’da basketbol şenliği
Kaş’ta 19 Mayıs fener alayı ve konser düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş’ta 19 Mayıs fener alayı ve konser düzenlendi
Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının ...
Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta deniz ve plaj temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta deniz ve plaj temizliği
Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL değerinde kaçak telefon bulundu
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL ...
Yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere tüyolar verildi
YEREL HABERLER Yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere tüyolar ...
Kapalı otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapalı otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele ...
Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele ...
Alanya’da binlerce kişi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Alanya’da binlerce kişi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı
85 tekerlekli sandalye tenisçisi Antalya’da kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER 85 tekerlekli sandalye tenisçisi Antalya’da kıyasıya ...
‘Doğada Huzur Var’ sloganıyla doğa yürüyüşü etkinlikleri
YEREL HABERLER ‘Doğada Huzur Var’ sloganıyla doğa yürüyüşü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.