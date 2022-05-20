Manavgat’ta Colorfest ve Uçurtma Şenliği

Manavgat Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Colorfest ve Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Sözen de eğlencelere katılarak gençlere boya fırlattı.

Manavgat Boğaz Sahili’nde düzenlenen etkinlikler, uçurtma şenliği ile başladı. Bin 500 uçurtma, gençler ve çocuklara dağıtıldı. Rengarenk uçurtmaları gökyüzünde uçuran gençler ve çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Başkan Şükrü Sözen de bazı çocukların uçurtmalarını bağlayarak onlara yardımcı olurken, kendisi de uçurtma uçurdu. Boğaz sahili gökyüzü, rengarenk uçurtmalarla şenlendi.



Gençlerin boyalı eğlencesi

Uçurtma şenliğinin hemen ardından düzenlenen Colorfest etkinliği ise çok daha renkli görüntülere sahne oldu. Manavgat Belediyesi tarafından katılımcılara bin 500 adet boya dağıtıldı. Organik toz boyaları müzik eşliğinde dans ederek birbirlerine atan gençler keyifli saatler yaşadı. Başkan Şükrü Sözen de gençler ve çocuklarla birlikte etkinliğe katıldı. Gençlere yeşil, mavi, sarı boyalardan atan Başkan Şükrü Sözen’e gençler de eğlenceli bir şekilde karşılık verdi.



Side’de de yapılacak

Rengarenk boyayla giysileri kaplanan Başkan Şükrü Sözen, gençlerle bir arada vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Bu özel gün gençlerimize armağan edildi. Bu yüzden 19 Mayıs’ta gençlerimizin mutlu olacağı etkinlikler düzenlemek istedik. Çok güzel ve farklı etkinlikler oldu. Dünyayı bir günlüğüne gençler ve çocuklarımızla renklere boyamak oldukça güzel bir duyguydu. Colorfest ve Uçurtma şenliği etkinliklerimizi Side sahilimizde de gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

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