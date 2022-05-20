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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ Akseki MYO’da mezuniyet heyecanı

İHA

ALKÜ Akseki MYO’da mezuniyet heyecanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulunda (MYO) 20212022 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Akseki MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinin okul binasından Türk Bayrağı ile iniş gösterisi büyük alkış topladı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulundan (MYO) mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi. Akseki MYO’nun bahçesinde düzenlenen törene Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Ali Dilmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Bağcı, kamu kurum ve özel kuruluşların temsilcileri, öğretim görevlileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Öğrencilerimizi birer uzman tekniker adayı olarak yetiştiriyoruz”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinin okul binasından Türk Bayrağı ile iniş gösterisi ile devam etti. Beğeni ve alkış toplayan gösterinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Akseki Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz” sözleriyle konuşmasına başladı. Konuşmasının devamında Rektör Kalan, “Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyen nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla, öğrencilerimizi birer uzman tekniker adayı olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Ülkemizde her sektörün yetişmiş uzman personele yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz” dedi. Tarihi, kültürel ve doğal dokusu ile Antalya bölgesinde özel bir yere sahip olan Akseki ilçesinin, ALKÜ bünyesinde yer alan Teknik Programların eğitim ve öğretimi için uygun koşullar sağladığını ifade eden Rektör Kalan, “Bizler de nitelikli akademik kadromuz ve üniversitemiz imkanları ile öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitim vermek için çalışıyoruz. Akademik anlamda donanımlı, uygulamayı bilen ve sektörün sorunlarına çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek için tüm imkânlarımızla çalışmayı görev edinmiş bir üniversite olarak akademisyenlerimizle ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“242 öğrenci mezun oluyor”
242 öğrencinin mezun olacağını belirten Rektör Kalan,“Yüksekokulumuzda 8 adet aktif program bulunmaktadır. Bu sene de Meslek Yüksekokulumuzdan Elektrik Programından 23, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından 19, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından 37, Bilgisayar Programcılığı Programından 29, Orman ve Orman Ürünleri Programından 51, Mimari Restorasyon Programından 51, Tapu ve Kadastro Programından 32 olmak üzere toplam 242 öğrencimizin mezun olmasının sevinci içerisindeyiz” dedi.
Konuşmasının sonunda mezun olan öğrencilere hitaben duygu ve düşüncelerini dile getiren Rektör Kalan, “Sevgili gençler, buradaki eğitim hayatınızı çok çalışarak, emek vererek ve bazen de uykusuz kalarak başarıyla tamamladınız. Bundan sonraki mesleki hayatınız boyunca burada edindiğiniz bilgiler yanında, mesleğinizi saygınlıkla ve başarıyla yapacağınız konusunda hiç şüphe duymuyorum. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.
Törende ALKÜ Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ali Dilmen ise mezun olan öğrencilerine hayat yolunda tavsiyelerde bulunan konuşmasında“Mezuniyetle birlikte, burada son bulan üniversite eğitiminizin, size yeni bir başlangıcın ilk adımı olmasını diliyorum. Bugün bizlerden teslim aldığınız diplomalar, hayata ve onun getireceği her türlü zorluklara karşı hazır olduğunuzu simgelemektedir. Alanınızla ilgili yenilikleri takip ederek kendinize güvenin. Çok çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından, hiç ama hiç vazgeçmeyin. Hangi alanda olursanız olun, farklı olmaya ve farkınızı ortaya koymaya çalışın. Her şeyin, sürekli geliştiği ve değiştiği bu dünyada, öğrenmeyi bırakmadan, edindiğiniz yeni bilgilerle kendinizi sürekli geliştirin. Sizden isteğim; yaptığınız işleri, sevgiyle, içtenlikle ve bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak yapmanızdır” şeklinde konuştu.
Törende, protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve törene katkıda bulunanlara plaket takdimi yapıldı. Daha sonra mezuniyet belgelerini hocalarının elinden alan öğrenciler mezuniyet andını okuyarak keplerini fırlattılar.

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