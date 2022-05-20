Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek´in oğlunun nikah şahidi oldu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek´in oğlu Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu´nun nikah şahitliğini yaptı.

Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya Hotel´in stadyumunda açık havada düzenlenen nikah törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, çok sayıda milletvekili, aralarında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş´ın da bulunduğu bazı CHP´li büyükşehir ve il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayağındaki kırık nedeniyle alçı takılı olan Muhittin Böcek, doktordan aldığı 3 saatlik özel izin ile ayağındaki alçıyı çıkartarak düğüne katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve genç çiftin aileleri misafirleri kapıda karşıladı.

Gökhan ve Zeynep çiftinin nikahını damadın babası Başkan Böcek kıyarken, nikah şahitliklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran ve genç çiftin arkadaşları yaptı.

Oğlunun nikahını kıyan Başkan Böcek, kendisi için zor, anlamlı ve duygu yüklü bir an olduğunu belirterek, "Öncelikle sağlık sürecimde 7/24 hep yanımda olan, başta genel başkanıma bilgi veren kıymetli oğlumun nikah akdini, Mansur ağabey de kızının nikahını kıymıştı. Bugün bunun bize nasip olması, tabi ki başta genel başkanımızın Antalya´yı bize emanet etmesi, bu vesileyle kendisine çok minnettarım" dedi.

Genç çifte tek tek evlilik isteklerini soran Böcek, `evet´ yanıtlarının ardından, şahitlerin de olurunu aldıktan sonra nikahı kıydı. Başkan Böcek´in, "İki 8, bir 19, üç 20, bir 30" şeklindeki sorusuna oğlu Gökhan Böcek, "Her gittiğin nikahta diyorsun, bilmiyorum" karşılığını verdi. Sorunun yanıtına ilişkin Böcek, "Hiç kimse bilmiyor sayın genel başkanım. Başkanım bunun cevabını sadece ben bildiğim için, hesabı tersinden okursanız bu tutmuyor, o yüzden" dedi.

İyi ve kötü günde hiçbir zaman birbirlerini yalnız bırakmamalarını da dileyen Böcek, "Aynı zamanda çocuklarınızın sayısını kendiniz belirlemeniz üzere ve çocuklarınızın Türkiye Cumhuriyeti´ni koruyup kollayacak evlatlarınız, yani torunlarımızın olmasını diliyorum. Allah mesut etsin" diyerek evlenme cüzdanını çifte teslim etmesi için Kılıçdaroğlu´na verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise "Arada bir tartışacaksınız, sakın ola ki barışmayı unutmayın, tartışmanın da barışmanın da yaşamın bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Babanız gayet güzel ifade etti. Gelecek sizin çocuklarınız, siz onları bu güzel ülke için, bağımsızlığımız, bayrağımız için yetiştireceksiniz. Bizler de eğer fırsat bulabilirsek onlar gülerken, koşarken, oynarken seyredebileceğiz. Dolayısıyla hayatın bütün güzelliklerini yaşamanızı, evinizde huzur ve bereket olmasını isteriz. Büyüklerinize saygıyı asla ihmal etmeyin. Çevrenizdeki insanlara dost olun" şeklinde nasihat verdi. Kılıçdaroğlu´nun evlilik cüzdanını geline takdim etmesinin ardından fotoğraf çekimi yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-05-20 19:34:55



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