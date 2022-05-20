Antalya’da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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Antalya’nın Akseki ilçesinde sebze yüklüğü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, AksekiSeydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Mehmet İ. yönetimindeki 01 EBU 72 plakalı soğan yüklü kamyon, Yarpuz Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kaza anını gören yoldan geçen başka sürücüler, sürücüyü kamyonun içinden çıkararak ilk müdahaleyi yaptılar. Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı Akseki Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan tonlarca soğan ise yola savruldu.

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